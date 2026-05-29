I sondaggi politici avvengono con costanza e servono a monitorare l’andamento del panorama nazionale e come può cambiare od evolversi dopo eventi importanti e di eventi importanti ce ne sono stati lo scorso fine settimana, difatti si è tornati a votare per le Elezioni Amministrative nei comuni interessati.

Futuro Nazionale sempre più in ascesa

Nell’ultimo sondaggio politico si era visto Futuro Nazionale in positivo con un posizionamento al 3% che per un partito fondato da 3 mesi è davvero tantissimo, il dato ora è andato crescendo registrando un ulteriore incremento fermandosi al 4%.

Come contestualizzare questo innalzamento, si consolida con una presenza sempre più centrale del partito di Vannacci come ago della bilancia del centro-destra, per assurdo potrebbe davvero essere colui che sposterà gli equilibri alle politiche 2027.

Naturalmente è ancora presto, ci sono diversi mesi davanti, ma i segnali al momento sono chiari e non è detto che nei prossimi mesi non possa accrescere i suoi sostenitori cambiando totalmente un quadro per molti ormai consolidato.

Secondo AGI e YouTrend, FDI sempre leader ma in calo

AGI e YouTrend si occupano di fare sondaggi politici e sono tra le istituzioni più rappresentative della pancia politica del paese e la loro nuova Supermedia ha riscritto la classifica.

Il podio vede sempre in testa Fratelli D’Italia, in calo rispetto al precedente sondaggio, ora fermo al 28,4% ed in seconda posizione, in contrapposizione alla maggioranza il PD con il 22,2%.

Il M5S perde ancora consensi, di 0,3 punti percentuali fermandosi al 12,3% ma è la quarta posizione a sorprendere che vede Forza Italia all’8,2% davanti alla Lega, il partito guidato da Salvini resta al 7%.

AVS è in crescita al 6,5% come riporta The Social Post, ed declino Azione al 3% mentre resta al 2,5% Italia Viva nelle retrovie.