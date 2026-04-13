Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un nuovo livello critico, intrecciando escalation militare e comunicazione politica altamente controversa. Da un lato, la decisione di Donald Trump di imporre il blocco navale dello Stretto di Hormuz segna un punto di svolta strategico nello scenario mediorientale; dall’altro, episodi mediatici come la diffusione di immagini provocatorie contribuiscono ad alimentare un clima già fortemente polarizzato sia sul piano interno che internazionale.

Trump posta foto in cui è raffigurato come Gesù, poi la cancella: non mancano le reazioni

Un episodio che ha suscitato forti polemiche riguarda una foto pubblicata (e poi rimossa) da Donald Trump sul suo social Truth. L’immagine, generata con l’intelligenza artificiale, lo raffigurava in una posa simile a quella di Gesù, mentre compiva un gesto di guarigione circondato da militari, personale sanitario e fedeli in preghiera.

Nella scena comparivano anche simboli fortemente identitari degli Stati Uniti, come la bandiera, l’aquila e la Statua della Libertà, oltre a jet militari sullo sfondo, enfatizzando un messaggio di potenza e protezione. Il contenuto è stato diffuso poco dopo le critiche rivolte al Papa, definito “debole” sul piano della politica estera.

La rappresentazione ha provocato reazioni negative trasversali, anche tra esponenti conservatori, che l’hanno giudicata offensiva e blasfema. Alcuni sostenitori di primo piano hanno chiesto apertamente la rimozione dell’immagine, contribuendo alla sua cancellazione dopo poche ore e senza spiegazioni ufficiali da parte della Casa Bianca. L’episodio si inserisce in una strategia comunicativa sempre più polarizzante, in cui contenuti simbolici e provocatori si alternano a dichiarazioni politiche dure, amplificando l’impatto mediatico e il dibattito pubblico.

Stretto di Hormuz, scatta il blocco navale annunciato da Trump: cosa succede ora

Sul fronte geopolitico, è entrato in vigore il blocco navale dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump, una misura che rappresenta un passaggio critico nella crisi con l’Iran. Come dichiarato dal Centcom, “Il blocco sarà applicato in modo imparziale nei confronti delle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle aree costiere iraniane, inclusi tutti i porti iraniani situati nel Golfo Arabico e nel Golfo dell’Oman“. L’operazione è sostenuta da un imponente dispiegamento militare statunitense, con cacciatorpediniere lanciamissili e unità in grado di condurre operazioni di abbordaggio con elicotteri, segnale di una strategia di controllo diretto delle rotte marittime.

Una crisi duratura nello Stretto di Hormuz rischia di evolvere in una grave emergenza alimentare su scala globale. A lanciare l’allarme è la FAO, che mette in guardia sulle possibili ripercussioni nelle catene di approvvigionamento. “Ci troviamo in una crisi di approvvigionamento, non vogliamo che si trasformi in una catastrofe“, ha dichiarato David Laborde, responsabile della divisione di economia agroalimentare, durante un podcast con Maximo Torero, capo economista dell’organizzazione. Secondo la FAO, per evitare un’impennata dei prezzi alimentari entro la fine dell’anno — con effetti a catena simili a quelli osservati dopo la pandemia di COVID-19 — è fondamentale permettere rapidamente il passaggio delle navi che trasportano beni agricoli essenziali attraverso lo Stretto.

L’indice dei prezzi alimentari relativo a marzo è rimasto complessivamente stabile grazie alla buona disponibilità di derrate, soprattutto cereali. Tuttavia, la pressione sui mercati sta aumentando già ad aprile e potrebbe intensificarsi a maggio. La FAO evidenzia infatti che molti agricoltori saranno costretti a rivedere le proprie scelte produttive: da un lato adattando le coltivazioni in base alla disponibilità di fertilizzanti, dall’altro destinando più risorse ai biocarburanti a causa dell’aumento dei prezzi energetici. Questa dinamica rischia però di ridurre ulteriormente l’offerta globale di alimenti, aggravando la situazione.

Nel frattempo, secondo il Wall Street Journal, la Casa Bianca starebbe valutando anche “la possibilità di riprendere attacchi militari limitati contro l’Iran” per uscire dallo stallo nei negoziati, dopo il fallimento dei colloqui a Islamabad. La tensione è alimentata anche da dichiarazioni aggressive dello stesso Trump, che ha minacciato di colpire infrastrutture iraniane e di “eliminare” eventuali imbarcazioni ostili che si avvicinassero al blocco. Le autorità iraniane hanno reagito con fermezza: il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf ha avvertito “Non mettete alla prova la determinazione dell’Iran“, mentre i Pasdaran hanno dichiarato “Intrappoleremo i nemici nel vortice mortale di Hormuz“. Anche il ministro della Difesa ad interim ha sottolineato che il Paese è pronto a “qualsiasi scenario”, con le forze armate in stato di massima allerta. Parallelamente, si intensificano le iniziative diplomatiche: Emmanuel Macron ha annunciato una conferenza con la Gran Bretagna per organizzare una missione multinazionale volta a garantire la libertà di navigazione.

Nei Paesi del Golfo, intanto, si registrano segnali di riavvicinamento tra Teheran e attori regionali come Arabia Saudita e Qatar, mentre da Doha arriva l’invito a “mantenere aperte le vie marittime” e a evitare che diventino strumenti di pressione. In questo quadro complesso, anche Israele guidato da Benjamin Netanyahu rivendica un rafforzamento strategico, contribuendo a un equilibrio sempre più fragile e incerto nell’intera area mediorientale.