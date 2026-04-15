Sviluppi inattesi, nuove coppie e forti tensioni animano i percorsi del trono over e del trono classico a Uomini e Donne.

Nuove tensioni e colpi di scena hanno caratterizzato l’ultima registrazione di Uomini e Donne, con sviluppi importanti sia nel trono over che nel trono classico. Le anticipazioni mostrano infatti decisioni improvvise, nuove coppie e triangoli sentimentali ancora aperti, destinati a cambiare gli equilibri del programma.

Trono Classico a Uomini e Donne: triangolo sentimentale e tensioni emotive

Nel trono classico la situazione ruota attorno a Ciro, sempre più coinvolto in un triangolo sentimentale con Elisa e Martina. Un’esterna molto intensa con Elisa, conclusa con un bacio e una dichiarazione importante, rompe ulteriormente gli equilibri e alimenta le tensioni tra i protagonisti. Martina inizia a valutare l’idea di lasciare il programma, mentre Ciro la raggiunge a Torino per un confronto diretto.

L’incontro non chiarisce del tutto la situazione e in studio cresce anche l’attesa per la sua presenza, poi confermata. Elisa appare provata e defilata, rinuncia al ballo e si siede in disparte, seguita poco dopo proprio da Martina. Il quadro che emerge è quello di una dinamica ancora aperta e lontana da una soluzione definitiva.

Decisione improvvisa a Uomini e Donne, è colpo di scena: “Scelgo te per sempre”

Secondo le indiscrezioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, la puntata si presenta particolarmente movimentata, soprattutto nel parterre over. Cristina e Antonio sono tra i protagonisti e raccontano l’esito della loro recente uscita. La cena tra loro va bene e, secondo le anticipazioni, la serata prosegue anche dopo la registrazione con un aperitivo, durante il quale emergono riflessioni su alcune dinamiche del programma, tra cui i rapporti con Tina, Gianni e le vicende legate a Gloria Nicoletti e Marco. Intanto, Alessio e Deborah continuano il loro percorso senza particolari scossoni, mentre la conoscenza tra Massimo ed Elena si interrompe: è la dama ad ammettere di non riuscire a superare la differenza d’età.

A sorprendere tutti sono Sebastiano e Simona, che scelgono di lasciare insieme Uomini e Donne. La decisione segna la nascita di una nuova coppia e modifica gli equilibri del parterre. Il cavaliere, dopo varie frequentazioni, tra cui quella con Elisabetta Gigante, decide di uscire dal programma insieme a Simona, originaria della provincia di Siracusa.