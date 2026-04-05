C’è aria di crisi per una delle coppie più amate di “Uomini e Donne”. Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e che cosa sta succedendo.

Uomini e Donne, è crisi per la coppia più amata?

Sono stati una delle coppie più amate di “Uomini e Donne”, ex tronista lui, ex corteggiatrice lei, ora pare che stiano attraversando una profonda crisi di coppia. Di chi stiamo parlando? Di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. I due fanno coppia fissa dal 2019. Nel 2022 sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria, nel 2024 si sono sposati e l’anno seguenti sono diventati nuovamente genitori, è infatti nato il piccolo Leonardo Maria. E ora? Secondo le ultime indiscrezioni la coppia starebbe vivendo una profonda crisi matrimoniale. I dettagli.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sono lasciati?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono stati una delle coppie più amate di “Uomini e Donne“. Sposati nel 2024 e genitori di due figli, pare ora che la coppia stia vivendo una profonda crisi. I segnali sono arrivati dai social. Lo scorso 19 marzo Claudia aveva pubblicato un post dedicato al marito in occasione della festa del Papà, dopodiché Lorenzo è sparito, non è più stato menzionato. A sollevare dubbi una segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo cui il silenzio social potrebbe nascondere qualcosa di più: “lei, quando chiedono di Lorenzo, non risponde mai. Nei commenti ha solo detto ritorno settimana prossima a Milano, ma quando le chiedono per compleanno di Lory, che fate, dov’è Lory, non risponde.” L’ex tronista compie infatti gli anni il prossimo 13 aprile. La Marzano ha commentato così la segnalazione: “piuttosto strano, che non pubblicano una foto insieme e mettono tutti a tacere? Boh.” Insomma, staremo a vedere, per il momento nessuna conferma o smentita di una possibile crisi tra i diretti interessati.