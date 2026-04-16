La storia della nonna Isa Pepe è un esempio emblematico di come un breve momento televisivo possa trasformarsi, quasi per caso, in un fenomeno virale destinato a durare nel tempo. Un frammento di quotidianità, nato durante un’intervista locale, è diventato negli anni uno dei meme più riconoscibili del web italiano, tornando ciclicamente soprattutto nei periodi festivi.

Con la notizia della sua morte , quel ricordo torna a circolare con forza, accompagnato dall’affetto e dalla commozione degli utenti.

L’addio a nonna Isa Pepe e il cordoglio della città di Bari

Il mondo dei social e la comunità di Bari salutano una figura diventata negli anni familiare a moltissimi utenti.

Come riportato da TeleBari, Isa Pepe si sarebbe spenta all’età di 93 anni, lasciando dietro di sé non solo il ricordo nella sua città, ma anche un’impronta inattesa nella cultura digitale. La sua immagine è infatti legata a un meme diventato ricorrente e sempre ricondiviso, soprattutto nel periodo natalizio, capace di riaffiorare ciclicamente tra le bacheche online.

I funerali si sarebbero svolti il 15 aprile nella Parrocchia di San Carlo Borromeo, a Bari. La donna era circondata dall’affetto dei tre figli, dei nipoti e dei pronipoti. La notizia ha rapidamente attraversato il web, generando un’ondata di messaggi di cordoglio e condivisioni anche da parte di pagine satiriche che per anni avevano rilanciato quel frammento di quotidianità barese trasformandolo in un contenuto virale.

È morta nonna Isa Pepe: un meme virale l’ha resa famosa sui social

La notorietà di Isa Pepe nasce da un servizio televisivo del 2010 che sarebbe stato realizzato da Antenna Sud, durante un’intervista sui preparativi natalizi dei cittadini baresi. In quel contesto, la donna raccontava la tradizione culinaria familiare affermando: “Gli spaghetti al forno con le anguille stasera, domani il brodo e dopodomani…”. Proprio mentre parlava, un forte petardo esploso nelle vicinanze interruppe la registrazione, provocando la reazione improvvisa della signora. Il momento diventato iconico è proprio quello dello spavento e della successiva ripresa del discorso: un sobbalzo evidente, lo sguardo sorpreso e poi la determinazione a continuare.

Da quell’episodio nacque la celebre espressione “pasta al fo’”, con la parola “forno” spezzata dal rumore dell’esplosione. A differenza di molti contenuti virali passeggeri, questo filmato è rimasto nel tempo, trasformandosi in un appuntamento ricorrente della rete. Con la sua morte, si chiude anche un piccolo capitolo della memoria televisiva locale che, attraverso il web, ha raggiunto una diffusione ben più ampia.