Calcio in lutto, è morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: è sta...

Calcio in lutto, è morto l'ex portiere della Juventus Alex Manninger: è sta...

L'ex calciatore aveva solamente 48 anni: ha militato in Italia anche nel Torino, nel Siena, nel Bologna, nel Brescia e nella Fiorentina.

Il mondo del calcio è sotto shock per l’improvvisa notizia della morte, a soli 48 anni, di Alex Manninger, ex portiere che, nel corso della sua lunga carriera, ha militato anche nella Juventus.

Calcio in lutto, è morto l’ex portiere della Juventus Alex Manninger: è stato travolto da un treno

Lutto nel mondo del calcio.

L’ex portiere austriaco Alex Manninger è morto questa mattina a Salisburgo, in Austria, in un incidente stradale. La tragedia intorno alle ore 8.20, in corrispondenza di un passaggio a livello senza barriere. L’auto dell’ex portiere, un minivan Volkswagen, è stata travolta e trascinata per diversi metri da un treno. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per l’ex portiere non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Illesi i circa 25 passeggeri del treno e il macchinista. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.

Morto Alex Manninger: ex portiere della Juventus

Giorno triste per tutti gli amanti del calcio, con la tragica morte, a soli 48 anni, dell’ex portiere austriaco Alex Manninger. Nel corso della sua lunga carriera, Manninger ha militato anche nel nostro campionato, dal 2008 al 2012 ha infatti indossato la maglia della Juventus, ma lo ricordiamo anche con le maglie di Torino, Bologna, Brescia, Siena e Fiorentina.

Manninger ha giocato anche in Premier, prima con la maglia dell’Arsenal poi con quella della Liverpool, dove ha chiuso la sua carriera. Sui canali social delle varie squadre i messaggi di cordoglio per la tragica morte.