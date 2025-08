Un grave lutto ha colpito il Bayern Monaco e, in particolare, Sven Ulreich, portiere della squadra, che ha perso il suo amato figlio Len, di soli 6 anni. Il dolore di Ulreich è condiviso da tifosi e compagni, che in questo momento difficile si stringono attorno a lui con affetto e solidarietà.

Chi è Sven Ulreich: il portiere del Bayern Monaco

Sven Ulreich, nato nel 1988, è uno dei portieri più esperti del calcio tedesco. Dopo aver iniziato la sua carriera professionistica con lo Stoccarda, è arrivato al Bayern Monaco nel 2015, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Manuel Neuer, giocando spesso da titolare in sua assenza.

In quasi un decennio con la maglia bavarese ha collezionato 94 presenze, diventando un pilastro della squadra e contribuendo a conquistare numerosi trofei, tra cui otto campionati di Bundesliga, la Champions League 2020, la Supercoppa UEFA e diverse coppe nazionali. Recentemente ha rinnovato il contratto con il Bayern fino al 2026, confermando la fiducia del club nei suoi confronti.

Bayern Monaco in lutto: Sven Ulreich piange la morte del figlio Len

La settimana si è tinta di nero per il mondo del calcio con un’altra terribile notizia: Sven Ulreich ha annunciato, insieme alla moglie Lisa, la morte del loro figlio Len, di soli 6 anni. Il bambino combatteva contro una grave malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

“Con profondo dolore desideriamo comunicare che nostro figlio Len è venuto a mancare alcune settimane fa, dopo una lunga e grave malattia. Rendere pubblica questa notizia è per noi una decisione estremamente difficile, ma rappresenta un passo importante per la nostra famiglia, al fine di portare chiarezza sia nel nostro ambiente che di fronte all’opinione pubblica. Insieme a nostra figlia stiamo ora cercando, passo dopo passo, di ritrovare la strada verso la vita“, si legge in un post sui social.

La famiglia ha scelto di condividere la notizia con grande riserbo solo dopo alcuni giorni dalla scomparsa, ringraziando inoltre il Bayern Monaco per la discrezione mostrata in questo momento di profondo dolore. La triste perdita colpisce non solo Ulreich, ma l’intero ambiente sportivo che si stringe a lui in questo momento così difficile.