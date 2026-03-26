Il pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, a Sesto San Giovanni è stato segnato da un tragico incidente ferroviario: una persona è stata travolta da un treno alla stazione di piazza Primo Maggio, causando gravi disagi alla circolazione e mobilitando immediatamente soccorsi e autorità.

Tragedia alle porte di Milano: treno travolge una persona sui binari, epilogo drammatico

Una persona è stata travolta da un treno intorno alle 15:30, generando immediata mobilitazione dei soccorsi. Come riportato da MilanoToday, sul posto sono intervenuti i sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con automedica e ambulanze, insieme ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Ferroviaria e al personale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). Le informazioni sull’identità e sulle condizioni della persona coinvolta restano al momento incomplete. Non è ancora chiaro se l’episodio sia stato un gesto volontario o un tragico incidente, e le autorità mantengono il massimo riserbo mentre proseguono le operazioni di soccorso e i rilievi necessari.

Treno travolge una persona sui binari: pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria

Trenord ha specificato che l’investimento non ha coinvolto un loro convoglio, ma ha comunque determinato interruzioni sulle linee RegioExpress RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano e Regionale R13 Lecco–Colico–Sondrio.

L’impatto dell’incidente sulla mobilità è stato immediato e significativo. Rfi ha comunicato che “dalle 15:24 la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee Milano–Chiasso e Milano–Lecco per l’investimento di una persona”, con disagi diffusi per pendolari e viaggiatori diretti verso Milano, la Brianza e il territorio comasco. Numerosi convogli hanno registrato ritardi superiori a un’ora, cancellazioni e deviazioni di percorso, mentre è in corso una riprogrammazione del servizio ferroviario.

Come segnalato da Fanpage, l’area è stata messa in sicurezza e l’autorità giudiziaria sta svolgendo i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la circolazione rimane sospesa fino al termine delle operazioni.