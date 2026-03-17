Il pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, a Milano Rogoredo è stato segnato da una tragedia ferroviaria: un uomo è stato travolto da un treno ad alta velocità, perdendo la vita sul colpo. L’episodio ha scosso la città e causato disagi immediati alla circolazione dei convogli nello snodo milanese.

Dramma a Milano: tragedia sui binari del treno

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 17 marzo alla stazione di Milano Rogoredo, in via Orwell. Poco dopo le 16:30, una persona – ancora non identificata – è stata travolta da un treno ad alta velocità in transito sul binario 4 e purtroppo è deceduta sul colpo. Secondo quanto riportato da Il Giorno, l’età della vittima stimata intorno ai 35 anni.

Sul luogo dell’evento sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, il personale del 118 e gli agenti della polizia di Stato, impegnati nei rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto. Le immagini degli impianti di videosorveglianza avrebbero confermato chiaramente la dinamica dell’incidente, che secondo le prime ipotesi potrebbe non essere stato casuale.

Tragedia sui binari del treno a Milano: ripercussioni sul traffico ferroviario

L’incidente ha avuto conseguenze immediate sulla circolazione dei treni nello snodo milanese. I binari 4 e 6 sono stati temporaneamente chiusi per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi dell’autorità giudiziaria, provocando ritardi e cancellazioni su alcune linee di Trenord. La circolazione ferroviaria è risultata particolarmente rallentata sulle direttrici Milano-Bologna e Milano-Pavia-Genova, con disagi per i pendolari. Come osservato, “gli interventi necessari per riaprire i binari non si annunciano brevi”, sottolineando la gravità della situazione e l’impatto immediato sulla mobilità cittadina.