Un ragazzo di 17 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Mazara del Vallo, nel Trapanese. La tragedia si è consumata mentre il giovane si trovava vicino ai binari in contrada San Nicola.

Trapani, tragico impatto fatale: 17enne non sente il treno in arrivo, travolto e ucciso

Un ragazzo di 17 anni, residente a Campobello di Mazara, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani.

Come riportato da Sky Tg24, l’incidente è avvenuto nella contrada San Nicola, dove il giovane stava lavorando nei campi, impegnato a ripulire il terreno dai rami di potatura. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe indossato delle cuffie ad alto volume che gli avrebbero impedito di percepire l’avvicinarsi del convoglio. Nonostante il macchinista pare abbia suonato il segnale acustico e tentato una frenata disperata, l’impatto è stato inevitabile.

17enne travolto e ucciso dal treno: interruzioni e indagini

L’incidente ha provocato la sospensione temporanea del traffico ferroviario sulla tratta Trapani-Castelvetrano, con la ripresa graduale delle corse solo dopo ore. Gli agenti della Polfer di Marsala, supportati dai colleghi di Trapani, hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La procura marsalese ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. Come riportato da Repubblica, in quella zona, caratterizzata da binario unico che attraversa le campagne del Belice, molti punti non sarebbero protetti, rendendo i passaggi particolarmente pericolosi.