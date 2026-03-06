Tragedia a Vigevano: donna travolta e uccisa da un treno, indagini in corso

Travolta e uccisa da un treno a Vigevano: tragedia al passaggio a livello, indagini in corso e linea ferroviaria sospesa per ore.

Grave tragedia a Vigevano nella serata di ieri, giovedì 5 marzo: una donna è stata travolta e uccisa da un treno mentre si trovava nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. La Polizia Ferroviaria ha avviato rilievi e accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’investimento ha provocato notevoli disagi al traffico ferroviario: la circolazione lungo la tratta Milano-Mortara, tra Vigevano e Parona, è rimasta sospesa per diverse ore fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza e al ritiro della salma.

Giovedì 5 marzo, nella serata intorno alle 21:30, Vigevano è stata teatro di un grave incidente ferroviario: una donna è stata travolta e uccisa da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Santa Maria. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi del 118, supportati dai Vigili del Fuoco, per la vittima non c’è stato nulla da fare a causa della violenza dell’impatto, che le ha causato lesioni mortali sul colpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri del comando ducale, gli agenti del commissariato di Vigevano e la Polizia Ferroviaria, che hanno condotto rilievi approfonditi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le prime ipotesi indicano che la donna possa aver tentato di attraversare i binari a piedi, ma le autorità stanno verificando se il passaggio a livello fosse chiuso o se la persona si trovasse in un’area non consentita della linea.