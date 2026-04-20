Sarà lutto cittadino a Favara nel giorno del funerale di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia nella notte tra sabato e domenica scorsi. Intanto è stato fermato un 16enne. I dettagli.

Pavia, fermato un 16enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro

Gabriele Vaccaro, 25 anni, è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio a Pavia dove, assieme a due amici, era andato a prendere la macchina.

Dopo l’omicidio sono subito partire le indagini e, da quanto si apprende, sarebbe stato fermato un ragazzo di 16 anni di origini egiziane, con l’accusa di aver ucciso Vaccaro.

Pavia: fermato un 16enne accusato di omicidio volontario

Un ragazzo di 16 anni di origini egiziane sarebbe stato fermato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti di Gabriele Vaccaro a Pavia.

Dalle immagini delle telecamere, da quanto si apprende, sarebbe emerso che a colpire la vittima, con un piccolo coltello o un cacciavite, sarebbe stato solo il 16enne fermato e non gli altri ragazzi che erano con lui. Il minorenne è già stato interrogato in Questura, sentiti a lungo dagli inquirenti anche i suoi amici. Le indagini proseguono, intanto a Favara sarà lutto cittadino nel giorno del funerale del 25enne.