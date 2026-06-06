Esplosione a Porto Sant'Elpidio: crolla palazzina, vittima e dispersa tra le macerie

Una palazzina di due piani è crollata a Porto Sant'Elpidio a causa di un'esplosione. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare una donna dispersa.

Una violentissima esplosione ha scosso Porto Sant’Elpidio, cittadina delle Marche, poco dopo le 5 di questa mattina. L’evento ha provocato il crollo parziale di una palazzina di due piani in via Trentino, causando un morto, tre feriti e una persona dispersa.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, con i vigili del fuoco che stanno lavorando senza sosta per cercare eventuali superstiti tra le macerie.

La Premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio profondo cordoglio per la tragedia e ha assicurato il monitoraggio costante delle operazioni.

Le operazioni di soccorso e i mezzi impiegati

I vigili del fuoco sono intervenuti con nucleo Usardroni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. L’esplosione ha completamente distrutto la palazzina e danneggiato gli edifici circostanti, mandando in frantumi le vetrate nel raggio di alcune centinaia di metri.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri e la polizia locale, coordinati dal sindaco Massimo Ciarpellache ha definito questo un giorno terribile per la città. I tre feriti sono stati trasportati agli ospedali di Torrette di Ancona e Fermo, mentre il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle macerie.

Le ipotesi sull’origine dell’esplosione

Secondo una prima ipotesi, l’esplosione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. La palazzina ospitava solo due nuclei familiari: uno abitava nell’appartamento dell’uomo deceduto, mentre l’altro era occupato dal ragazzo estratto vivo dalle macerie e da altre persone.

La ricerca è ancora in corso per trovare Ettorina Paccapelouna donna di 90 anni che risulta dispersa. I vigili del fuoco continuano a lavorare con determinazione per localizzare eventuali superstiti e garantire la sicurezza della zona.

Le dichiarazioni delle autorità

Il sindaco Massimo Ciarpella ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso la propria vicinanza alle vittime e ai loro familiari. “Questa mattina all’alba una violentissima esplosione ha distrutto una palazzina in via Trentino”, ha scritto in una nota. “Purtroppo c’è una vittima e sono in corso le ricerche di una persona che al momento risulta dispersa.”

Il primo cittadino ha ringraziato i vigili del fuoco, i soccorritori del 118, le forze dell’ordine e la polizia locale per il loro impegno costante. “Tre feriti sono stati estratti dalle macerie e trasportati agli ospedali di Torrette e Fermo”, ha aggiunto Ciarpella.

La Premier Giorgia Meloni ha espresso il proprio cordoglio e ha assicurato che seguirà da vicino l’evolversi della situazione. “Il mio pensiero va alle vittime e ai loro familiari”, ha dichiarato Meloni, “e sono in costante contatto con la Protezione Civile e le autorità competenti per garantire il massimo supporto.”