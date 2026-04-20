Questa mattina, intorno alle ore 08.20, un treno merci e un treno regionale si sono scontrati sulla linea che collega Milano con Pavia. Interrotta la circolazione sull’asse Milano-Genova. Tutti i dettagli.

Incidente sull’asse Milano-Genova, scontro tra treni: circolazione interrotta

Questa mattina presto c’è stato un lieve scontro tra due convogli, per l’esattezza tra un treno merci e un treno regionale sulla linea che collega Milano a Pavia.

L’urto è avvenuto tra le stazioni di Locate e Certosa e ha costretto Trenitalia a interrompere la circolazione sull’asse Milano-Genova, creando così numerosi disagi ai passeggeri. Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenze per le persone a bordo dei treni coinvolti nell’incidente. Dopo diverse ore la circolazione è ripresa regolarmente.

Incidente sull’asse Milano-Genova: cosa è successo

Come visto questa mattina si è verificato un incidente tra le stazioni di Locate e Certosa. Secondo quanto ricostruito da Rfi, il treno regionale e il treno merci sarebbero stati protagonisti di un “leggero contatto“. Il regionale della linea S13 stava uscendo dalla stazione in direzione Garbagnate Milanese a velocità limitata e, all’ultimo instante, il macchinista ha notato la presenza di un carro merci in sosta sul binario adiacente e ha frenato, senza però riuscire a evitare che la prima carrozza colpisse debolmente il carro.

Le cause dell’incidente sono al vaglio.