Il treno è il mezzo che i pendolari che devono fare la spola tra casa e scuola se studenti o casa lavoro se lavoratori utilizzano per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico. Questo mezzo però può essere suo malgrado protagonista secondario di spiacevoli tragedie che sconvolgono piccole comunità come è accaduto in un paese della provincia Ferrarese.

Il gesto estremo del macchinista

Il macchinista percorre il tragitto del treno, tenendo sotto controllo che tutto stia procedendo nel modo corretto così da essere pronto in caso di spiacevoli situazioni.

In lontananza scorge la sagoma di un uomo sui binari, sa che se non rallenta avverrà la tragedia, quindi giù sui freni nella speranza che il convoglio si fermi,

Attimi di suspence e da cuore in gola che rendono l’uomo, solo, in balia delle leggi della fisica. Il treno rallenta ma l’impatto è purtroppo inevitabile.

Muore 57enne originario del mantovano

Il traffico ferroviario sulla linea Ferrara-Suzzara in località Ponti Spagna di Bondeno, come riportato da IlRestoDelCarlino.it un tratto ferroviario dove è presente un passaggio a livello dismesso.

L’uomo, originario del mantovano, lo ha scavalcato ed è entrato sui binari, attendendo l’arrivo del treno. Sul luogo sono intervenute le squadre di Ferrara e Castelmassa.

Sono in corso accertamenti per capire come si è svolto l’incidente. Questo spiacevole fuoriprogramma ha bloccato il traffico ferroviario per 3 ore, sconvolgendo la giornata di studenti e lavoratori.