Momenti di paura nel grattacielo di via Felisatti, le fiamme sono partite dalla Torre B: centinaia di persone hanno dovuto abbandonare l'edificio

Notte da incubo per i residenti del grattacielo di Ferrara a causa di un incendio che ha reso necessaria una maxi evacuazione. Le fiamme sono divampate nella Torre B del grande edificio ubicato in via Felisatti: sul posto sono intervenuti decine di vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare a lungo per mettere l’area in sicurezza.

Nove le squadre giunte dalla città insieme ad altre due di supporto provenienti da Ravenna e Rovigo.

Maxi evacuazione dal grattacielo di Ferrara a causa di un incendio

Stando alla ricostruzione dei fatti il rogo sarebbe divampato dal vano contatori del grattacielo partendo dunque dal piano interrato della Torre B. Qui si è sviluppata una coltre di fumo nero che si è diffusa molto rapidamente interessato l’intera struttura. L’aria è diventata irrespirabile ma ha anche reso complesse le procedure di evacuazione.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno infatti dovuto utilizzare tre autoscale per trarre in salvo oltre un centinaio di persone che si trovavano bloccate ai piani alti. Si tratta, del resto, di un grattacielo composto da 80 appartamenti nel quale vivono oltre 200 persone. L’evacuazione è stata totale: tutti hanno lasciato le loro case: il bilancio finale è di diciassette persone intossicate portate all’ospedale di Cona dai soccorritori del 118 che hanno fornito assistenza agli evacuati; nessuna si troverebbe in gravi condizioni. Ora sarà compito delle forze dell’ordine fare chiarezza su quanto accaduto.