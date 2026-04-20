Su Instagram arriva la modifica dei commenti, da fare entro 15 minuti

Milano, 20 apr. (askanews) – Quindici minuti, per ripensarci. Anche su Instagram ora si possono modificare i commenti pubblicati, ma bisogna intervenire in tempi brevi. Sui canali ufficiali della piattaforma l’annuncio delle piccola rivoluzione che permette di correggere entro un quarto d’ora quanto scritto, anche più volte, ma sempre nel tempo prestabilito.
Si possono così togliere refusi, ma anche tornare sui propri passi se si è scritto qualcosa di non adeguato. La novità si aggiunge a quella già arrivata nel 2024 che permetteva la modifica nei messaggi diretti del social. Appena il testo viene aggiornato, compare l’etichetta “Modificato” proprio come accade con il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp.Attenzione però, si può intervenire solo sul testo, eventuali elementi associati come una foto, un’immagine o una Gif, restano invariati.