Momenti di forte tensione si sono verificati questa mattina al centro commerciale Euroma2 di Roma, dove poco dopo l’apertura una banda armata ha assaltato una gioielleria, mettendo a segno una rapina rapida e organizzata. L’azione ha provocato panico tra presenti e lavoratori, mentre i rapinatori si sono dati alla fuga con un bottino ancora da quantificare.

L’irruzione dei rapinatori in una gioielleria al centro commerciale Euroma2

Come riportato da Roma Today, all’Euroma2, intorno alle 10 di oggi lunedì 20 aprile, un gruppo composto da circa quattro o sei uomini avrebbe fatto irruzione in una gioielleria al primo piano. I rapinatori, con il volto coperto e abiti scuri, avrebbero agito con estrema rapidità e coordinazione, utilizzando borsoni e strumenti da scasso come picconi, martelli e altri oggetti, oltre a dispositivi come fumogeni ed estintori per confondere l’ambiente.

L’obiettivo, secondo le nostre fonti e come riportato dalla testata locale, sarebbe stato la gioielleria “Di Valenza”, raggiunto in pochissimo tempo: secondo alcune testimonianze l’azione sarebbe durata appena una trentina di secondi, circa un quarto d’ora dopo l’apertura. All’interno sarebbero state presenti due commesse, che si sarebbero rifugiate impaurite mentre i vetri delle vetrine venivano distrutti e gli espositori svuotati.

Rapina al centro commerciale Euroma2: caccia ai rapinatori in fuga

Dopo aver raccolto orologi e gioielli in sacchi e borsoni, i malviventi si sarebbero dati alla fuga riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo della vigilanza e delle forze dell’ordine, verosimilmente a bordo di un’auto. Il bottino non è ancora stato quantificato con precisione. Non si sarebbero registrati feriti, ma l’episodio ha generato momenti di panico tra clienti e lavoratori presenti nella struttura, con diverse persone che avrebbero cercato riparo lontano dall’area interessata. Le indagini sono state immediatamente avviate dalla polizia, che sta analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire la dinamica della rapina e il percorso di fuga del gruppo.

Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo testimonianze utili a identificare i responsabili e a chiarire l’organizzazione del colpo, che appare pianificato nei dettagli. L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei grandi centri commerciali, evidenziando la vulnerabilità di luoghi ad alta frequentazione e la necessità di sistemi di prevenzione sempre più efficaci contro azioni criminali rapide e strutturate.