Un uomo di 48 anni è stata trovato morto nella notte a Padova. A dare l’allarme un gruppo di passanti. La vittima presentava segni di accoltellamento.

Tragedia a Padova, trovato morto in strada un 48enne: sul corpo segni di accoltellamento

Poco prima della mezzanotte di ieri, domenica 19 aprile 2026, un uomo di 48 anni, residente a Padova, è stato trovato morto in strada in via dei Colli.

A chiamare il 113 alcuni passanti che hanno riferito di una persona in difficoltà. Quando la polizia è giunta sul posto, ha trovato la vittima a terra con segni di ferite d’arma da taglio. Sul posto sono giunti anche i soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamento: indagini in corso

Come visto nella notte è stato trovato morto in strada a Padova un uomo di 48 anni. Sul corpo la vittima presentava segni di accoltellamento. Sono in corso le indagini per capire cosa sia successo, sul luogo del ritrovamento sono giunti anche il pm di turno insieme alla Squadra Mobile e alla Polizia Scientifica, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari.

Da quanto si apprende si indagherebbe per omicidio.