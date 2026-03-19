Incidente tra autobus e treno a Sutri: diversi feriti nello scontro

La mattinata nella provincia romana è stata scossa da un incidente che è occorso in un passaggio a livello tra un bus ed un treno. L’orario era quello di inizio delle lezioni quindi su entrambi i veicoli vi erano giovanissmi che stavano appunto andando a scuola. Scopriamo cosa è accaduto e quali sono le condizioni dei ragazzi.

Nell’impatto 5 feriti in modo serio

Al momento dell’impatto tra il treno ed il bus le persone naturalmente sono state ferite poichè lo scontro è stato sentito da entrambi i mezzi. Il totale è di 5 persone che hanno subito danni dall’impatto.

In particolare per chi viaggiava sul treno, i feriti da segnalare sono due, il macchinista ed un ragazzo che era a bordo del bus che si è scontrato con il convoglio. Per entrambi è stato reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

Gli altri 3 giovani coinvolti hanno riportato ferite lievi che sono state medicate prontamente dal personale sanitario.

Il passaggio a livello senza barriere, il colpevole

A causare il sinistro molto probabilmente il passaggio a livello senza barriere che non ha obbligato il bus a fermarsi ed ad aspettare il passaggio del convoglio.

Gli accertamenti sono ancora in corso da parte dei Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come riporta The Social Post questo incidente riaccende il tema della sicurezza ferroviaria.

In particolare la sicurezza nei tratti che vengono meno battuti seppur quotidianamente, perché parte di piccoli comuni, come in questo caso, dove sarebbe utile effettuare maggiori verifiche e modificare la viabilità in modo da garantire maggiore sicurezza.