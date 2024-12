Reggio Emilia, incidente ferroviario: macchinista travolto e ucciso da un treno passeggeri

Erano circa le re 20:40 della serata di ieri, quando a Reggio Emilia si è verificato un drammatico incidente ferroviario che ha visto coinvolto un macchinista di Mercitalia. L’uomo si è probabilmente avvicinato troppo ad un binario mentre proseguiva a piedi ed è stato travolto ed ucciso da un treno passeggeri.

Reggio Emilia, macchinista travolto da un treno: il tragico incidente ferroviario

Intorno alle 21 della serata di ieri, 11 dicembre 2024, arrva la notizia della sospensione temporanea della tratta Milano-Bologna. Il motivo? Un tremendo incidente ferroviario che era capitato pochi istanti prima allo scalo merci di Rubiera in provincia di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, pare che un macchinista di Mercitalia sia stato investito mentre camminava a piedi troppo vicino ad un binario, da un treno regionale passeggeri. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, le ferite riportate nello scontro con il treno erano troppo gravi: il macchinista è morto sul colpo.