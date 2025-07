Muore un bimbo di 5 mesi in un villaggio turistico in provincia di Brindisi: partono le indagini per accertare le cause.

Un bimbo di appena 5 mesi è morto tragicamente all’interno di un villaggio turistico in provincia di Brindisi. Le autorità hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire le cause della tragedia e al momento si stanno valutando diverse ipotesi. La famiglia è sotto shock, mentre gli inquirenti lavorano per fare luce su una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Bimbo di 5 mesi muore in un villaggio turistico

Il dolore ha travolto una giovane coppia originaria di Alatri, in provincia di Frosinone, giunta da pochi giorni in Puglia per trascorrere una vacanza estiva sulla costa. Il soggiorno si è trasformato improvvisamente in un incubo. Il neonato di soli cinque mesi è deceduto all’ospedale Perrino di Brindisi, dove era stato trasportato d’urgenza nella notte tra sabato e domenica. Il piccolo si trovava in vacanza con i genitori presso un villaggio turistico di Carovigno, in provincia di Brindisi, nei pressi della riserva naturale di Torre Guaceto.

La tragedia sarebbe avvenuta mentre il bambino dormiva nel letto matrimoniale insieme ai genitori, protetto ai lati da alcuni cuscini per evitare eventuali cadute. Intorno alle 3:30 del mattino, il padre si è svegliato per recarsi in bagno e ha notato che il neonato non dava più segni di vita. L’uomo avrebbe subito allertato i soccorsi chiamando il 112.

Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno iniziato le manovre di rianimazione che sono proseguite all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Antonio Perrino. Purtroppo, nonostante ogni tentativo, il piccolo è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo.

Bimbo di 5 mesi muore in un villaggio turistico: gli indizi e le ipotesi al vaglio

Le indagini sono affidate agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brindisi, che stanno raccogliendo testimonianze e attendono l’esito dell’autopsia, disposta dalla Procura. L’interrogativo principale rimane ancora senza risposta: quale sia stata la causa della morte del bambino. Solo gli esami medico-legali potranno chiarire quanto accaduto.

La camera del resort è stata posta sotto sequestro e la Procura di Brindisi ha avviato un’indagine per omicidio colposo, una procedura necessaria per verificare eventuali responsabilità. Tra le piste esaminate dagli investigatori figurano un possibile arresto respiratorio legato a un’infiammazione delle vie aeree, oppure – ipotesi al momento non esclusa – un soffocamento accidentale, forse causato dalla posizione assunta durante il sonno.