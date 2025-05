Roma, neonato morto nella sua culla per un malore: indagini in corso

Una tragedia ha colpito stamattina la periferia est di Roma, dove un neonato un mese è morto nella sua culla. La tragica vicenda si è verificata in un’abitazione situata in via Melicucco, nel quartiere di Rocca Cencia.

Neonato morto in culla a Roma: la tragica scoperta dei genitori

I genitori si sono accorti che qualcosa non andava, poco prima delle 9:00, ora della poppata, notando che il piccolo non stava respirando.

I genitori del piccolo hanno immediatamente contattato i soccorsi e il personale del 118 è intervenuto subito sul posto. Ogni tentativo di rianimazione, però, si è rivelato vano, e per il piccolo non c’è stato più nulla da fare. Attualmente, l’ipotesi più probabile è quella di un arresto cardiocircolatorio sopraggiunto durante il sonno, anche se occorrerà effettuare verifiche mediche successive per fare piena luce sulla causa esatta del decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini.

Gli accertamenti e l’ipotesi della morte del piccolo per cause naturali

La salma del piccolino è stata portata al policlinico di Tor Vergata, dove verrà effettuato l’esame autoptico per l’esatto accertamento del motivo del decesso, anche se non si riscontrano dubbi sul fatto che la morte sia dovuta a cause naturali.