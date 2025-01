Neonato di 5 mesi muore al Gaslini di Genova: trasferito d'urgenza da La Spezia in condizioni critiche.

Un neonato di cinque mesi è morto all’ospedale Gaslini di Genova. Stando alle prime informazioni, il piccolo, che viveva con la famiglia a La Spezia, era stato ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale locale, rendendo indispensabile il trasferimento d’urgenza a Genova.

Nonostante gli sforzi dei medici e del personale sanitario, il piccolo sarebbe morto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio. Come riportato da La Nazione, la direzione sanitaria del Gaslini di Genova ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia del bambino, arrivato in condizioni di salute estremamente critiche dal Pronto soccorso de La Spezia.

Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, mentre tutto il personale sanitario si unisce al dolore della famiglia in questo momento difficile.

Neonato di 5 mesi muore al Gaslini di Genova: le indagini

Al momento non sono state rese note né l’identità del neonato né ulteriori dettagli sulle decisioni della famiglia dopo il tragico evento. Tuttavia, è certo che verranno avviate indagini per chiarire le circostanze della vicenda e verificare se il decesso possa essere attribuito a eventuali responsabilità mediche.

Gli accertamenti mireranno a ricostruire con precisione quanto accaduto, dal primo ricovero al trasferimento al Gaslini, per individuare eventuali criticità o anomalie nel percorso sanitario del neonato.