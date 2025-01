Tragedia di inizio anno a Bari, dove nella chiesa di San Giovanni Battista è stato trovato morto un neonato all’interno di una culla termica. Sul caso indaga la polizia.

Bari, neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa

A Bari, in Puglia, l’anno si apre con una tragedia. E’ stato infatti trovato il corpo senza vita di un neonato all’interno di una culla termica nella chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco. Chi ha lasciato il piccolo non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce la culla e ciò non avrebbe fatto scattare l’allarme. Ecco le parole del parroco don Antonio Ruccia: “Sono a Roma, ma il mio cellulare collegato alla culla non ha squillato”. Sul caso sta indagando la polizia.

Bari, le ipotesi sulle cause della morte del neonato

La polizia sta indagando sulle possibili cause della morte del neonato ritrovato nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. Tra le ipotesi anche che il piccolo possa essere stato messo nella culla quando era già privo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti, sul posto anche squadre della polizia scientifica e il medico legale. Non si esclude che sul copro del piccolo possa essere disposata un’autopsia anche per accertarne l’età.