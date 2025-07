Giornata in mare finisce in tragedia: tre ragazzi sfidano le onde per salvare...

Sfidano le onde per salvare una famiglia: tre giovani eroi in azione, ma una donna muore tra le correnti.

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in un incubo per una famiglia sorpresa e travolta dalle onde al largo di Gombo. In pochi attimi, la corrente li ha trascinati al largo, sotto gli occhi attoniti dei bagnanti. Tre ventenni non hanno esitato: si sono lanciati in acqua per tentare un salvataggio disperato.

Il loro gesto eroico, però, non è bastato a evitare la tragedia.

Famiglia travolta dalle onde al largo di Gombo: il gesto eroico di tre 20enni

Nel pomeriggio di mercoledì 16 luglio, sulla spiaggia del Gombo, all’interno del Parco di San Rossore, si è sfiorata una tragedia che avrebbe potuto avere un bilancio ben più grave. Una famiglia livornese è stata sorpresa da forti correnti marine nella zona della foce dell’Arno, ritrovandosi in seria difficoltà.

A notare la scena sono stati tre ventenni – Lorenzo Pizzone, Simone Candian e Nico De Luca – dipendenti stagionali del Circolo dipendenti Buca del Mare, due dei quali liberi dal servizio in quel momento. Allarmati dalle grida provenienti dalla riva, i ragazzi si sono immediatamente lanciati in acqua, nonostante non avessero alcuna formazione da bagnino.

Hanno raggiunto prima la figlia minorenne, trasportata più lontano rispetto agli altri, e successivamente la madre, aiutandola a rimanere a galla con una ciambella da salvataggio. Entrambe sono state riportate a riva in circa venti minuti, sotto choc ma incolumi. È stata poi la donna, ancora visibilmente provata, a indicare che anche i due anziani zii erano stati trascinati al largo.

Famiglia travolta al largo di Gombo: una vita spezzata tra le onde

Mentre la madre e la figlia venivano messe in salvo, la situazione si aggravava per gli altri due componenti del nucleo familiare, una coppia di anziani settantenni. L’uomo, di 73 anni, è stato recuperato ancora in vita da un pescatore sportivo presente in zona con il proprio barchino.

Per la donna, Serenella Bernini, invece, non c’è stato nulla da fare. Trascinata più a largo dalla corrente, è stata individuata e recuperata successivamente dalla Guardia Costiera, intervenuta con una vedetta e un battello partiti da Marina di Pisa dopo una segnalazione ricevuta da una barca in transito. Al termine degli accertamenti, la salma è stata restituita ai familiari.

Il mare, agitato e imprevedibile, si è trasformato in trappola mortale, segnando con il lutto un pomeriggio che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi se non fosse stato per l’intervento tempestivo dei tre ragazzi.