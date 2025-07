Soverato, ruba un cane sul lungomare e chiede il riscatto: in manette un 35enne

Sul lungomare di Soverato, in provincia di Catanzaro, un uomo di 35 anni ha rubato un cane, un American Staff, e poi ha chiesto un riscatto al proprietario. I Carabinieri sono riusciti ad arrestarlo.

Un ragazzo stava passeggiando sul lungomare di Sovereto, in provincia di Catanzaro, con il suo cane, un esemplare di American Staff quando, a un certo punto, un uomo si è avvicinato a lui e gli ha sottratto il cane, per poi fuggire via.

L’uomo è riuscito poi a rintracciare il proprietario dell’animale e gli ha chiesto un riscatto di 500 euro. Fortunatamente i Carabinieri sono riusciti a rintracciare l’uomo e ad arrestarlo.

I Carabinieri della Compagnia di Soverato sono riusciti, come detto poc’anzi, a rintracciare l’uomo, un 35enne, che aveva rubato il cane a un ragazzo sul lungomare per poi chiedergli 500 euro di riscatto. I Carabinieri sono riusciti a recuperare anche il cane, un American Staff, per poi restituirlo al suo legittimo proprietario. Il 35enne è stato arrestato e, ora, su disposizione del Tribunale, si trova agli arresti domiciliari, con indosso il braccialetto elettronico.