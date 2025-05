Un arresto che scuote Sorrento

Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato arrestato dalla Procura di Torre Annunziata con l’accusa di corruzione. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale, già scossa da recenti eventi politici. L’indagine ha rivelato legami inquietanti tra il primo cittadino e un noto sensitivo, Raffaele Guida, conosciuto come ‘Lello il sensitivo’.

Questo caso non solo mette in discussione l’integrità del sindaco, ma solleva interrogativi più ampi sulla trasparenza nelle amministrazioni locali.

Il ruolo del sensitivo

Raffaele Guida, oltre a essere un cartomante e veggente, è accusato di essere il tramite tra Coppola e imprenditori che avrebbero beneficiato di appalti comunali. Secondo le indagini, Guida avrebbe facilitato incontri tra il sindaco e queste aziende, ricevendo in cambio somme di denaro considerevoli. La Procura ha scoperto che 167mila euro sono stati rinvenuti a casa di Guida, nascosti in un tavolo da biliardo, un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul suo ruolo nella vicenda.

Un sistema di corruzione radicato

Le accuse contro Coppola non si limitano a semplici sospetti. Le Fiamme Gialle hanno documentato incontri tra il sindaco e Guida, incluso un episodio in cui Coppola è stato trovato in possesso di 15mila euro, occultati in una confezione di panettone. Questo scenario dipinge un quadro di corruzione sistematica, dove il confine tra politica e pratiche illecite si fa sempre più sottile. La comunità di Sorrento si trova ora a dover affrontare le conseguenze di un’amministrazione che potrebbe aver tradito la fiducia dei cittadini.

Reazioni e conseguenze

La notizia dell’arresto ha scatenato reazioni contrastanti tra i cittadini. Mentre alcuni esprimono indignazione per la corruzione che ha coinvolto il loro sindaco, altri si dicono sorpresi dalla rivelazione dei legami con un sensitivo. Questo scandalo potrebbe avere ripercussioni significative sulla carriera politica di Coppola e sull’immagine di Sorrento, una città nota per la sua bellezza e il suo turismo. Le autorità locali sono ora chiamate a rispondere a questa crisi, mentre la Procura continua le indagini per fare luce su un sistema che potrebbe essere più ampio di quanto inizialmente previsto.