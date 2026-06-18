Caso Garlasco, la madre di Sempio e l'overdose di farmaci, ecco in quali condizioni di salute si trova dopo il tentato suicidio.

Il caso Garlasco è da tempo al centro dell’opinione pubblica ed in particolare la notizia dell’affidamento in prova di Alberto Stasi ha spostato la sua posizione agli occhi dei media, difatti questo cambiamento di status per l’uomo potrebbe non considerarlo come assassino di Chiara Poggi, pena per cui ha scontato 16 anni di carcere.

Andrea Sempio, gli audio e lo scontrino, il ruolo della madre

Andrea Sempio è il principale indagato per la morte di Chiara Poggi, egli si è sempre dichiarato innocente ma vi sono elementi che non lo mettono in una buona posizione.

Sicuramente uno di questi è lo scontrino del parcheggio di Vigevano, tenuto per 19 anni, quasi a voler dimostrare l’assenza dal luogo del delitto dell’uomo, all’epoca appena 19enne.

Tra le figure che hanno deciso per mantenere lo scontrino del parchimetro vi è la madre, Daniela Ferrari che negli ultimi tempi si è detta colpevole di quanto accaduto al figlio.

Daniela Ferrari ed il tentato suicidio, le sue condizioni

Nella giornata di ieri, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio ha tentato di togliersi la vita.

Questo gesto estremo fa capire in che condizioni si trova a vivere la donna da 1 anno e mezzo, quando suo figlio è tornato al centro del caso.

La donna ha ingerito una quantità elevata di farmaci, come riportato dalla giornalista Ilaria Dalle Palle, durante il programma “Dentro la Notizia”.

In diretta da Vigevano, la giornalista spiega che fortunatamente la donna non è in pericolo di vita e che è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Vigevano.

Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ha poi mandato in onda diverse intercettazioni della donna, in cui si colpevolizza di quanto accaduto con il figlio che la tranquillizza e cerca di calmarla.