Neonato trovato morto in un giardino a Parma: identificata la mamma

La mamma del neonato trovato morto in un giardino di una villetta in provincia di Parma è stata identificata. Si tratta di una ragazza della zona.

La madre del neonato trovato morto in un giardino di una villetta di Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma, lo scorso 9 agosto, è stata identificata. L’esame del Dna, come riportato dalla Gazzetta di Parma, ha dato una risposta definitiva. La madre della piccola vittima sarebbe una ragazza della zona, la cui gravidanza era rimasta nascosta e che per il momento è rimasta in silenzio.

Neonato trovato morto in un giardino: il parto prima del viaggio in famiglia

Il parto, secondo quanto riportato dal quotidiano, sarebbe avvenuto prima della partenza per un viaggio in famiglia. Il procuratore Alfonso D’Avino ha spiegato alla Gazzetta che stanno lavorando per cercare tutte le notizie possibili per ricostruire quanto accaduto. Sarà l’autopsia, che non è ancora stata eseguita, a stabilire se il neonato fosse già morto al momento del parto e quali siano le cause del decesso.