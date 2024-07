Un neonato di 3 mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova con ferite alla testa. Il piccolo è stato picchiato dal padre durante una lite con la madre.

Le botte al neonato di 3 mesi

La drammatica vicenda è avvenuta nella serata di ieri, sabato 20 luglio, in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova. La coppia stava passeggiando con il bambino quando tra i due è scoppiata una lite. L’uomo, di 26 anni, ha dunque cominciato a colpire la donna, ferendo lei e il neonato di 3 mesi.

Alcuni testimoni, che hanno assistito al litigio e alle botte, hanno chiamato i carabinieri.

Il ricovero d’urgenza in ospedale

Il neonato, accompagnato dalla madre, è stato trasportato all’ospedale pediatrico Gaslini. Qui è stato ricoverato d’urgenza per le lesioni al cranio e un’escoriazione all’arcata sopraccigliare in seguito alle botte ricevute dal padre. Il piccolo non è in pericolo di vita.

Il 26enne è stato fermato dai carabinieri e, attualmente, la posizione di entrambi i genitori è al vaglio da parte della magistratura.