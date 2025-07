Due turiste, Easton e Alison Taylor, sono state uccise da un elefante durante un safari in Zambia. Le indagini sono in corso.

Durante un safari in Zambia, due turiste sono state uccise dopo essere state attaccate da un elefante. L’incidente, ancora sotto investigazione, riporta l’attenzione sui rischi che possono celarsi anche nelle esperienze più affascinanti e avventurose in natura.

Dramma durante un safari: due turiste attaccate e uccise da un elefante

Giovedì scorso, nel parco nazionale di South Luangwa in Zambia, due turiste sono state tragicamente uccise da un elefante femmina durante un safari a piedi.

Le vittime, Easton Janet Taylor, 68 anni, proveniente dal Regno Unito, e Alison Jean Taylor, 67 anni, originaria della Nuova Zelanda, facevano parte di un gruppo che si stava spostando all’interno del parco, uno dei più rinomati del Paese, situato a circa 600 chilometri dalla capitale Lusaka.

L’elefante, accompagnato dal suo cucciolo, ha caricato improvvisamente le due donne, che sono morte sul colpo nonostante il tentativo delle guide di intervenire sparando all’animale.

Uccise durante un safari: le autorità lanciano l’allarme

La presenza del cucciolo ha probabilmente reso l’elefante particolarmente protettivo e aggressivo, una reazione comune tra questi animali quando percepiscono una minaccia. Le autorità locali, pur non avendo ancora ricostruito con precisione la dinamica dell’accaduto, hanno confermato che l’attacco è avvenuto mentre le turiste si stavano allontanando.

Il capo della polizia di zona, Robertson Mweemba, ha espresso profondo cordoglio per la perdita, invitando al contempo tutti i visitatori a mantenere la massima cautela durante le escursioni nel territorio. Non si tratta di un episodio isolato: incidenti simili con elefanti si erano già verificati in Zambia anche nel 2024, sottolineando i rischi insiti nelle esperienze di contatto ravvicinato con la fauna selvatica.