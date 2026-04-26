Attacco esplosivo in Colombia vicino alle elezioni: decine di vittime e veicoli danneggiati

Un attentato dinamitardo nella regione di Cauca ha causato almeno 14 vittime e molti feriti; il principale gruppo dissidente delle FARC è stato indicato come responsabile

Un’esplosione su una strada nel sud-ovest della Colombia ha provocato una tragedia che ha lasciato il Paese sotto shock: le fonti ufficiali riferiscono di almeno 14 morti e circa una dozzina di feriti. L’attacco, avvenuto in una zona nota per la presenza di gruppi armati, ha colpito una via di comunicazione con ripercussioni immediate sulla sicurezza e sulla mobilità locale.

Testimonianze raccolte sul posto descrivono scene di panico e veicoli danneggiati lungo il tratto interessato dall’esplosione.

Le autorità locali hanno puntato il dito contro il principale gruppo dissidente delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), formazione che non ha aderito all’accordo di pace del 2016 e che continua a essere considerata una minaccia significativa.

L’episodio arriva in un momento politico delicato: mancano solo poche settimane alle elezioni presidenziali, scenario che amplifica la tensione e solleva interrogativi sulle ripercussioni politiche e sulla risposta delle istituzioni nazionali e locali.

L’attacco e le conseguenze immediate

L’esplosione si è verificata lungo una strada della regione di Cauca, area tradizionalmente considerata una roccaforte per gruppi armati di vario genere.

Oltre alle vittime e ai feriti, l’onda d’urto ha causato danni ad oltre una dozzina di veicoli, interrumpendo il traffico e complicando le operazioni di soccorso. I soccorritori hanno operato in condizione di rischio elevato, con l’urgenza di evacuare feriti e mettere in sicurezza la zona per prevenire eventuali ordigni secondari.

Dinamica dell’esplosione

Le prime ricostruzioni indicano che si è trattato di un attacco dinamitardo mirato su una strada percorsa da più veicoli; le autorità stanno analizzando i resti per chiarire la natura dell’ordigno e la tecnica impiegata. L’uso della dinamite o di altri esplosivi improvvisati è una prassi che, secondo gli investigatori, risponde a logiche operative dei gruppi dissidenti: colpire infrastrutture di movimento per creare caos e condizionare il controllo del territorio. Il danno materiale e umano è consistente, e le immagini diffuse mostrano veicoli bruciati e detriti sparsi lungo la carreggiata.

Responsabilità e quadro dei gruppi armati

Per le autorità la responsabilità ricade sul principale gruppo dissidente delle FARC, formazione che ha rifiutato l’accordo di pace del 2016 e che da anni è coinvolta in attività criminali e azioni belliche contro civili e forze dell’ordine. In questo contesto il termine dissidenti indica quei membri dell’organizzazione che non hanno accettato la smobilitazione e hanno scelto di continuare la lotta armata, mantenendo reti di finanziamento illegale e controllo su aree remote.

Chi sono i dissidenti

I cosiddetti dissidenti delle FARC rappresentano una porzione dell’ex guerriglia che si è riorganizzata in bande con interessi criminali, incluse estorsioni, traffico di droga e controllo di rotte e risorse. La loro presenza nella regione di Cauca è nota da tempo: il territorio offre vie di transito e coperture ideali per attività clandestine. La ricorrenza di attacchi di questo tipo mette in evidenza la difficoltà di estendere l’autorità statale in alcune zone e la complessità del processo di reintegrazione previsto dall’intesa di pace.

Impatto politico e reazioni

L’attentato ha immediatamente suscitato condanne e dichiarazioni di allerta da parte dei rappresentanti istituzionali, con richieste di rafforzare le misure di sicurezza nelle provincie più vulnerabili. La vicinanza temporale con le elezioni presidenziali intensifica la portata politica dell’episodio: partiti e candidati dovranno confrontarsi con l’ansia diffusa sulla stabilità e la sicurezza pubblica. Le autorità hanno promesso indagini rapide e coordinamento con le forze armate per individuare i responsabili e prevenire nuovi attacchi.

Nel breve termine la priorità resta la cura dei feriti e il ristabilimento della normalità nelle aree colpite, mentre a livello nazionale si riapre il dibattito sul contrasto ai gruppi armati irregolari e sull’efficacia delle politiche di pace e sicurezza. L’episodio nella regione di Cauca è destinato a influire sul clima politico e sulla percezione di sicurezza in Colombia nelle settimane che precedono le consultazioni elettorali.