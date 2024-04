La tragedia nel parco nazionale di Kafue

Gail Mattson, una donna americana di 79 anni, è stata vittima di un tragico incidente sabato scorso nel Parco Nazionale di Kafue, in Zambia, dove è stata uccisa durante un safari. La donna, che si apprestava a vivere la sua ultima avventura nella savana, ha perso la vita nell’attacco di un elefante.

Il sogno di un’ultima avventura

La sua storia, raccontata dai suoi amici, rivela una donna determinata a godersi la vita fino in fondo. Secondo quanto riferito, Gail Mattson aveva confidato di voler vivere la sua ultima avventura durante il safari in Zambia. Non avrebbe mai potuto immaginare che questo viaggio si sarebbe trasformato in una tragedia. La donna, desiderosa di esplorare la bellezza della natura africana, si è trovata coinvolta in un incidente fatale.

Il ricordo di un’amica solare

Gail Mattson viene descritta come una persona energica e solare da coloro che l’hanno conosciuta. Il suo amico John Longabauth ha raccontato che, nonostante l’età avanzata, Gail era sempre piena di vita e di energia. Era pronta a compiere 80 anni l’estate successiva, eppure non aveva alcuna intenzione di rallentare il passo. La sua determinazione e la sua voglia di vivere resteranno un ricordo indelebile per coloro che l’hanno amata e apprezzata.

L’incidente fatale

L’incidente che ha portato alla morte di Gail Mattson è avvenuto durante un’escursione in safari nel Parco Nazionale di Kafue. Mentre Gail e i suoi compagni di viaggio erano a bordo di un fuoristrada, un elefante li ha inseguiti e ha ribaltato il veicolo con violenza. Gail è rimasta schiacciata sotto il mezzo, mentre gli altri turisti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Le immagini registrate durante l’incidente mostrano la drammaticità del momento e l’impossibilità di evitare la tragedia.