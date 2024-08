Almeno tre morti e un disperso. Questo è il bilancio causato dall’arrivo del tifone Shanshan che si è abbattuto nel Sud-Ovest del Giappone portando pioggia e raffiche di vento che, secondo la Japan Meteorological Agency, hanno raggiunto i 250 km/h. Sono stati i diversi i disagi che hanno interessato circa 250 mila famiglie residenti: dalle strade chiuse passando per diverse fabbriche che, a causa dell’intenso maltempo, hanno sospeso la loro attività.

Il tifone Shanshan colpisce il Giappone: il bilancio

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters l’arrivo del tifone ha causato l’interruzione dell’energia elettricità per alcune centinaia di migliaia di famiglie residenti nell’area interessata. Da segnalare inoltre la sospensione del traffico aereo. Infine, case automobilistiche come Toyota e Nissan hanno interrotto le loro attività in buona parte delle loro fabbriche situate in Giappone.

Le città evacuate

Per diverse città del Giappone – si apprende ancora – è stato emesso un ordine di evacuazione di livello 4. Tra queste sono comprese l’area di Nagasaki, Fukuoka, Kagoshima, Shizuoka, Miyazaki, Kuzamoto o ancora Ehime e Aichi. Le persone rimaste vittime nel tifone sarebbero un giovane sulla trentina e due persone anziane. L’emittente locale NHK ha reso noto che sarebbero oltre 30 le persone rimaste ferite nell’area che include Kagoshima e Miyazaki.