Treno deragliato in Germania: vittime e feriti, si lotta contro il tempo

Treno deragliato in Germania: bilancio grave e cause ancora da accertare. I primi aggiornamenti

Una tragedia ha colpito la Germania, dove un treno regionale è deragliato. I soccorsi sono ancora in corso: diversi passeggeri risultano intrappolati tra le lamiere.

Soccorsi in azione in zona impervia: linea ferroviaria chiusa in Germania

Le operazioni di emergenza sono in corso in una zona boscosa e di difficile accesso, dove i soccorritori – supportati da tre elicotteri – stanno lavorando senza sosta per estrarre i passeggeri dai vagoni.

Alcune carrozze sono completamente uscite dai binari, una di esse risulta inclinata su un fianco. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incidente: si ipotizza un cedimento del terreno o la caduta di un albero sui binari a causa del maltempo. Le autorità hanno chiuso la linea ferroviaria e avviato le indagini.

Treno deragliato nel distretto di Biberach, Merz garantisce supporto ai soccorsi

L’incidente ferroviario nel distretto di Biberach scuote profondamente la Germania. Il cancelliere Friedrich Merz, in prima linea nella gestione della crisi, annuncia su X il suo stretto coordinamento con il Ministro dell’Interno e il Ministro dei Trasporti, impegnati a garantire ogni possibile supporto ai soccorsi dopo il deragliamento del treno regionale.

“L’incidente ferroviario nel distretto di Biberach è uno shock per me. Sono in stretto contatto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dei Trasporti e ho chiesto loro di supportare i soccorsi con tutti i mezzi possibili”.

Treno deragliato in Germania: bilancio grave, passeggeri intrappolati

Grave incidente ferroviario nel sud della Germania, dove un treno regionale della Deutsche Bahn è deragliato nei pressi di Riedlingen, nel Baden-Württemberg. A bordo del convoglio, partito da Sigmaringen e diretto a Ulm, viaggiavano circa 100 passeggeri.

Secondo fonti della sicurezza citate dall’agenzia DPA, diverse persone hanno perso la vita e numerosi altri passeggeri risultano feriti. Il deragliamento è avvenuto intorno alle 18:10 lungo una linea a binario unico, nei pressi della località di Zwiefaltendorf, nel distretto di Biberach. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo un violento temporale che ha interessato l’area.

Secondo quanto riportato dalla Schwäbische Zeitung, nell’incidente ferroviario si contano almeno tre vittime e 34 feriti. Le cause del deragliamento restano al momento sconosciute.