Treno deragliato a Milano: come il macchinista ha evitato strage

Treno deragliato a Milano: come il macchinista ha evitato strage

Un convoglio merci e uno passeggeri sono entrati in collisione a bassa velocità, causando il deragliamento del treno merci.

Nel corso dell’incidente, il macchinista è rimasto ferito mentre 5 passeggeri hanno riportato lievi contusioni. L’incidente ha comportato ritardi nella circolazione dei treni verso Torino e ha causato congestione del traffico lungo viale Fulvio Testi.

Treno deragliato a Milano: l’incidente

L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino all’incrocio tra via Pallanza e viale Fulvio Testi. Secondo le prime indagini degli investigatori, la caduta di un container sui binari è stata causata dalla precedente collisione tra due treni merci che si trovavano fianco a fianco su un breve tratto di linea. Poco dopo, il convoglio passeggeri è sopraggiunto e l’impatto è stato inevitabile.

Treno deragliato a Milano: il macchinista eroe

Il giovane macchinista di 24 anni ha evitato una tragedia azionando il freno di emergenza quando ha notato un vagone container sui binari. Grazie alla sua pronta reazione, l’impatto con il treno è avvenuto a bassa velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per valutare le condizioni dei 133 passeggeri e dei macchinisti del treno proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale.

Il macchinista, un giovane di 24 anni, ha riportato lesioni al torace e alla schiena ed è stato trasportato in ospedale con codice giallo al Niguarda. Cinque passeggeri hanno riportato lievi contusioni e sono stati portati in vari ospedali della città. Complessivamente, sono state valutate sul posto 133 persone dai soccorritori, delle quali 127 non hanno riportato lesioni.

Oltre ai ritardi sulla linea ferroviaria, anche il traffico nelle aree circostanti è stato gravemente compromesso a causa dell’afflusso massiccio dei mezzi di soccorso. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo attentamente le conseguenze del deragliamento tra un treno ed un container nel nodo di Milano.