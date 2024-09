Una medica è stata attaccata e ferita all'esterno dell'ospedale in Torino.

Una dottoressa di 30 anni dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino è stata attaccata mentre stava raggiungendo il suo servizio in ospedale. Soffrendo una lesione alla mano con un oggetto tagliente intorno alle 8, la dottoressa di medicina d’urgenza ha riferito alle forze dell’ordine del commissariato di Barriera di Milano che un uomo straniero ha tentato di derubarla del suo borsello nel piazzale. Quando ha resistito, è stata ferita da lui con un coltello al dito prima che riuscisse a fuggire in ospedale. I suoi compagni di lavoro hanno immediatamente chiamato il 112, ma all’arrivo delle pattuglie di polizia, l’assalitore era già scappato. Sperando di identificare l’aggressore, gli investigatori stanno attualmente esaminando i video della sorveglianza. In passato, era già stata rilevata la pericolosità del parcheggio dell’ospedale sulla periferia nord di Torino, con vari attacchi segnalati dal personale ospedaliero.