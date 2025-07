Il piccolo Allen Bernard Ganao, 5 anni, era scomparso dal campeggio a Ventimiglia venerdì scorso e, da allora, di lui se ne erano perse le tracce. Il testimone che aveva asserito di aver aiutato il piccolo ad attraversare la strada ha però cambiato versione, ammettendo di averlo accompagnato in macchina. L’auto dell’uomo è stata ora sequestrata.

Bimbo scomparso a Ventimiglia: sequestrata l’auto del testimone interrogato

Allen Bernard Ganao, 5 anni e affetto da un disturbo cognitivo è scomparso dal campeggio “Por Lo Mar” a Ventimiglia in cui era in vacanza con la famiglia venerdì 11 luglio 2025. Il testimone che aveva detto di aver visto il piccolo e averlo aiutato ad attraversare la strada ha però cambiato versione, asserendo di averlo accompagnato con la macchina, dopo che, i cani molecolari, non avevano preso in considerazione nemmeno per un secondo il sentiero indicato dall’uomo. L’auto dell’uomo, una Fiat Uno, è stata così sequestrata dai Carabinieri, per essere fatta analizzare dagli specialisti. L’uomo, dopo aver chiarito la sua posizione, è tornata a casa.

Ventimiglia, ritrovato il piccolo Allen: ecco come sta

La notizia che tutti speravano è arrivata. Il piccolo Allen è stato ritrovato! Il bimbo è vivo e sembrerebbe in buoni condizioni. Il bimbo è stato ritrovato su una collina alle spalle di Latte ed è stato portato in braccio dai soccorritori tra la commozione generale delle tante persone che si erano radunate nella piazzetta di Latte per avere notizie. Al fine del suo ritrovamento, fondamentali i cani molecolari, i droni e centinaia di ricercatori. In lacrime anche il testimone a lungo sentito dai Carabinieri.