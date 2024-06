Un terribile incidente stradale si è verificato a Paderno Dugnano. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito ed è stato portato al Niguarda.

Incidente a Paderno Dugnano: coinvolto monopattino elettrico

Un brutto incidente, che si è verificato nel pomeriggio di lunedì 17 giugno, ha coinvolto un monopattino elettrico. Un uomo di 42 anni è rimasto ferito in modo serio. Lo schianto è avvenuto in via San Michele Del Carso, nei pressi della rotatoria che immette su via Renato Serra, dove si sono verificati molti altri incidenti.

Incidente a Paderno Dugnano: dinamica da ricostruire

La dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire. Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano e una pattuglia della Polizia locale. L’uomo di 42 anni è rimasto ferito nell’incidente ed è stato medicato sul posto, per poi essere portato all’ospedale di Niguarda in codice giallo.