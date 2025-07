Milazzo, svolta nel caso del cadavere ritrovato in un sacco: fermato un sospe...

Svolta nel caso dell’uomo ritrovato senza vita chiuso in un sacco della spazzatura a Milazzo, provincia di Messina, lo scorso 10 di luglio. C’è infatti un sospettato per l’omicidio.

Giovedì 10 luglio a Milazzo, provincia di Messina, è stato ritrovato un cadavere in un sacco di plastica della spazzatura nella zona di Ponente.

A segnalare la presenza del corpo alcuni passanti diretti in spiaggia. L’uomo è stato identificato nella serata, si tratta di Salvatore Italiano, di anni 84 e non aveva precedente penali. Dalle indagini è emerso che l”uomo, prima di essere messo nel sacco, è stato ucciso con tre colpi di pistola. Ora, grazie soprattutto alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, pare esserci una svolta nel caso.

Milazzo, svolta nel caso del corpo trovato in un sacco: chi è il sospettato fermato

C’è una svolta nel caso dell’omicidio di Salvatore Italiano a Milazzo. La vittima, ricordiamo, è stata uccisa con tre colpi di pistola. Il cadavere è stato poi nascosto in un sacco di plastica nero in via Capuana. Grazie alle immagini delle telecamere della zona, si è risaliti a un vicino di casa della vittima, che è stato fermato dopo un lungo interrogatorio.