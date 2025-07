Sono ormai settimane che circolano voci circa una relazione tra Fedez e Clara. La giovanissima cantante, nel corso di una intervista per Vanity Fair, ha però rivelato la verità. Basterà per mettere fine al gossip?

Clara, è finita la relazione con Jacopo Neri

Uno dei dubbi circa le tante voci di un flirt in corso tra Fedez e Clara era il fatto che la cantante fosse fidanzata con Jacopo Neri.

La loro storia, nata nel 2022, sembrava infatti procedere a gonfie vele ma in realtà è arrivata l’ufficialità, proprio da parte di Clara a Vanity Fair, della rottura: “sono single, non da molto tempo.” Quindi, tra Clara e Jacopo Neri è finita ma, c’entra allora davvero Fedez? Ecco cosa ha risposto la cantante.

Fedez e Clara sono fidanzati? Lei rompe il silenzio e svela tutta la verità

Clara e Jacopo Neri si sono ufficialmente lasciati e per tanti il motivo potrebbe proprio essere Fedez, in quanto sono davvero tante settimana che si parla di un flirt tra il rapper e la cantante. Clara però, nel corso dell’intervista a Vanity Fair, ha messo a tacere queste voci. Clara ha detto che lei e Fedez, anche s e si conoscevano già, hanno legato a Sanremo, in quanto provavano l’uno dopo l’altra e che poi, finito il festival: “Federico mi ha scritto su Instagram: ‘Ho il nostro pezzo estivo, devo fartelo sentire’. Ci siamo trovati e ci abbiamo lavorato, non mi sono mai divertita tanto.” Sulle voci di un flirt, Clara ha risposto: “è compreso nel pacchetto. Sono le regole del gioco che ho scelto. Mi infastidiscono solo i fotomontaggi e le invenzioni, perché ci sono persone che possono restarci male. Per il resto amo i paparazzi e mi diverte la vicina di casa che vuole saperne di più della mia vita privata.”