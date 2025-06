Fedez ha fatto uno scherzo a Clara mentre dormiva nella villa in Puglia, suscitando reazioni tra risate e critiche tra i fan.

Durante una recente vacanza in Puglia, Fedez ha deciso di sorprendere Clara con uno scherzo inaspettato mentre lei dormiva tranquillamente al letto. Quello che doveva essere un momento di divertimento ha però scatenato un vero e proprio dibattito tra i fan: c’è chi ha trovato lo scherzo esilarante e chi invece lo ha giudicato fuori luogo.

Fedez e Clara: la presunta love story dopo le foto rubate

In queste settimane, si sono diffuse voci riguardo a un possibile flirt tra Fedez e Clara Soccini, alimentate dalla loro evidente complicità. I paparazzi del settimanale Chi hanno pubblicato alcune foto in cui i due sembravano scambiarsi un bacio, aumentando il sospetto di una relazione sentimentale. Tuttavia, Clara ha prontamente smentito tali indiscrezioni, definendole semplici invenzioni. Attraverso un post sui social, ha sottolineato come le immagini fossero frutto di prospettive ingannevoli e ha voluto mettere fine alle speculazioni sulla sua vita privata.

Fedez, lo scherzo a Clara a letto divide i fan: dalle risate alle critiche

I due si trovavano in Puglia per la registrazione di una puntata di “Battiti Live” e, dopo essersi esibiti insieme con il loro brano “Scelte stupide”, hanno alloggiato nella stessa villa. La mattina seguente, Fedez si è intrufolato furtivamente nella camera di Clara per sorprenderla con un gesto inaspettato.

Il risveglio di Clara non è stato dei migliori. Mentre la cantante dormiva in una stanza della villa in Puglia, il rapper le ha rovesciato una bottiglia d’acqua sulla testa. Nel video pubblicato nelle storie di Fedez, Clara è rimasta senza parole, ma il suo sguardo rivelava chiaramente il disappunto. Condividendo il video sul suo profilo, la cantante ha annunciato che presto arriverà la sua vendetta.

Il gesto di Fedez, seppur nato con l’intento di scherzare e divertire, non è stato accolto positivamente da tutti. Mentre alcuni fan hanno trovato la burla simpatica e divertente, altri l’hanno giudicata eccessiva e poco rispettosa, dimostrando come anche i gesti più leggeri possano generare reazioni molto diverse tra il pubblico.