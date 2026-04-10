Giulia Honegger è incinta: lo scatto di Fedez conferma la gravidanza

I figli di Fedez con Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni sono stati una delle coppie più seguite dello spettacolo italiano e insieme hanno avuto due figli: Leone e Vittoria. I bambini sono stati spesso protagonisti della loro vita pubblica e dei contenuti social condivisi dai genitori, ma dopo la separazione della coppia tutto è cambiato. Oggi Fedez continua a occuparsi dei figli insieme all’influencer, mantenendo un rapporto di co-genitorialità. Leone e Vittoria restano quindi il punto centrale della sua vita familiare, indipendentemente dalle nuove relazioni e dai gossip che circolano sul suo conto.