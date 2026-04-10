Giulia Honegger è incinta: lo scatto di Fedez conferma la gravidanza

Fedez torna al centro dell’attenzione mediatica dopo la conferma che tutti aspettavano: la fidanzata Giulia Honegger è incinta, fine ai rumors circolati sui social nei giorni scorsi. La notizia emerge proprio da uno scatto pubblicato dal rapper, diventato in breve tempo virale e capace di scatenare la reazione entusiasta dei fan.
Giulia Honegger: le indiscrezioni sulla presunta gravidanza
Negli ultimi mesi il nome di Giulia Honegger è finito al centro del gossip per una serie di indiscrezioni su una possibile gravidanza con Fedez. Le voci si sono diffuse soprattutto sui social e tramite esperti di cronaca rosa, che hanno rilanciato ipotesi di una “dolce attesa” e di un possibile gender reveal, senza però alcuna conferma ufficiale da parte della coppia.
A far crescere i rumors sono stati anche alcuni dettagli interpretati dai fan, come scatti social, abiti più morbidi e presunti “indizi” durante le apparizioni pubbliche della coppia.