Dopo settimana di indiscrezioni ormai sembra certo che Fedez e la compagna Giulia Honegger avranno un bambino. Per il rapper si tratterò del terzo figlio, per Giulia invece il primo. Sui social, tra l’altro, un’amica della compagna di Fedez potrebbe per errore aver rivelato il sesso del bebè. Sarà un maschietto o una femminuccia?

Fedez e Giulia Honegger diventeranno genitori: informata Chiara Ferragni

Ormai non è più un segreto, Fedez e Giulia Honegger stanno per aver il loro primo figlio insieme. La foto col pancino sospetto di Giulia non lascia più spazio a dubbi, dopo settimane di indiscrezioni. Pare inoltre che il rapper abbia già informato l’ex moglie, Chiara Ferragni, e madre dei suoi due figli, Leone Vittoria. C’è molta curiosità nel conoscere il sesso del bebè ma ecco che un’amica della Honegger potrebbe, per sbaglio, averlo rivelato.

Fedez e Giulia Honegger, spoilerato il sesso del figlio? Il clamoroso indizio social

Né Fedez né Giulia Honegger hanno mai confermato la gravidanza di lei, ma la foto del pancino lascia spazio a pochi dubbi. Sarà un maschio o una femmina? Un’amica della compagna del rapper, Mariavittoria, potrebbe averlo rivelato per sbaglio mettendo un like a un contenuto di “Webboh” che parlava proprio del possibile arrivo di un figlio maschio. Sarà davvero così? Staremo a vedere.