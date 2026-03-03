La 76esima edizione del Festival di Sanremo si è appena conclusa e ha visto Fedez (in coppia con Masini) classificarsi al quinto posto. Ma ora ecco che il rapper, assieme alla fidanzata Giulia Honegger, ha fatto un annuncio importante: è arrivato Maurizio!

Fedez e Giulia, la famiglia si allarga: “Benvenuto Maurizio!”

Rientrato a casa dopo la settimana sanremese, Fedez ha scritto un post che ha subito infiammato il web: “Benvenuto in famiglia, Maurizio!” Dopo le voci, in realtà mai confermate, di una gravidanza di Giulia Honegger, subito si è pensato a un nuovo bebè in casa Fedez ma, invece, Maurizio non è un bambino bensì un cucciolo! Quindi nessun fiocco rosa, nessun fiocco blu ma uno splendido batuffolo che corre in giro per casa e che ha già conquistato tutti!

Fedez e Giulia, è arrivato Maurizio: la sorpresa dopo Sanremo

Come abbiamo visto, un nuovo cucciolo è arrivato a casa Fedez, si chiama Maurizio e ha già conquistato tutti. Nei pochi secondi mostrati dal rapper sui social, si vede il cucciolo esplorare casa, annusare, saltellare e scodinzolare tutto felice. Ad accoglierlo, oltre a Fedez e Giulia Honegger, anche Silvio, il Golden Retriever compagno fedelissimo del rapper. Insomma, una bella sorpresa dopo Sanremo!