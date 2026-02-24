Fedez è tornato sotto i riflettori in vista del Festival di Sanremo 2026, ma non solo per la sua musica: le speculazioni riguardano presunti interventi di chirurgia estetica e cambiamenti nel suo aspetto. Il rapper milanese è al centro di gossip e dibattiti, alimentati dalle dichiarazioni della chirurga dei VIP Genny Urtis, che ha ipotizzato modifiche al viso e agli occhi, suscitando curiosità tra fan e media.

Fedez e Masini insieme sul palco di Sanremo 2026 con “Male necessario”

Per il Festival di Sanremo 2026, Fedez torna in gara in coppia con Marco Masini, portando sul palco dell’Ariston il brano “Male necessario”, una canzone che affronta temi di vulnerabilità, dolore e crescita personale, descritta dagli stessi artisti come un “mantra per ricordare che le tempeste della vita possono diventare opportunità”. In vista dell’inizio della kermesse, Fedez ha ricordato ai fan che “non so cosa succederà, ma non vedo l’ora che succeda”, sottolineando come questo ritorno all’Ariston sia carico di significato personale e artistico.

Fedez è mai ricorso alla chirurgia estetica? Il parere di Urtis

A riaccendere ulteriormente i riflettori su Fedez è stata Genny Urtis, che tramite un video pubblicato sui suoi canali social ha avanzato ipotesi sui presunti ritocchi estetici del cantante. Secondo Urtis, nel corso degli anni Fedez potrebbe aver modificato la mandibola, sottoposto a una blefaroplastica – un intervento per ringiovanire lo sguardo – e anche ridotto il volume del viso. Inoltre, ha sottolineato come queste scelte possano contribuire a “migliorare l’immagine pubblica”, ricordando quanto nel mondo dello spettacolo l’aspetto fisico resti un elemento cruciale della carriera.

Va ribadito che queste dichiarazioni rappresentano esclusivamente l’opinione di Urtis: il rapper non ha mai confermato di essersi sottoposto a interventi estetici, e il suo silenzio alimenta ulteriori speculazioni.