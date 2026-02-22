La musica come ancora e la resilienza come guida: Fedez ci mostra come le difficoltà personali possano trasformarsi in forza creativa. Tra ansie, indiscrezioni e momenti di buio, le parole e la propria arte diventano il rifugio e il motore per affrontare il palco di Sanremo 2026.

Fedez a Sanremo 2026: le riflessioni prima di salire sul palco

L’anno scorso, poco prima di salire sul palco di Sanremo, Fedez ripeteva a se stesso una frase che gli dava forza: “Sapete cosa succederà? Quello che deve succedere“. In quei giorni, segnati da indiscrezioni sulla sua vita privata e dal clamore mediatico, tutto sembrava fuori controllo. Ma quelle parole lo aiutavano a ricordare una verità liberatoria: non tutto è nelle nostre mani, e il tormento non serve. “Avevo le mie parole e la mia musica. Solo quelle. E bastavano“, scrive oggi sui social, condividendo momenti intimi della preparazione con i figli Leone e Vittoria.

Nonostante il periodo difficile, quel Sanremo, iniziato sotto cattivi auspici, si è trasformato in un’esperienza intensa e significativa. Come dice Fedez, “a volte il viaggio conta infinitamente di più della meta“, e solo guardando indietro si comprende quanto le difficoltà possano diventare ricordi preziosi.

Fedez e le dichiarazioni prima di Sanremo 2026: “Non vedo l’ora che succeda”

A un anno di distanza, il rapper torna all’Ariston con la valigia pronta e la stessa frase che continua a risuonargli nella mente. “Senza quel periodo di buio non sarebbe mai nata Battito. E senza Battito non sarebbe nata la canzone che mi sta riportando a Sanremo“, confida, mostrando come le esperienze più complesse possano trasformarsi in ispirazione artistica.

Tra prove serrate, incontri con i collaboratori e l’attenzione costante ai social, Fedez costruisce una strategia promozionale che mescola introspezione e vicinanza emotiva al pubblico. “Anche questa volta non so cosa succederà. Ma non vedo l’ora che succeda“, aggiunge.

Con Marco Masini al suo fianco, il rapper è tra i favoriti dei bookmakers, ma ciò che conta davvero, come riflette, è la musica: “I periodi più duri, più incasinati, più spaventosi sono spesso quelli che, col tempo, diventano i ricordi più preziosi“. Sanremo 2026 si prepara a diventare, ancora una volta, il palco di un viaggio personale e collettivo, tra emozioni, performance e sorprese.