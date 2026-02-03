Fedez e Giulia Honegger, la fidanzata di Fedez sarebbe incinta, il rapper sta per avere il suo terzo figlio. Questi gli ultimi rumors sulla coppia.

Fedez attualmente è fidanzato con Giulia Honegger e si fanno sempre più insistenti i rumors relativi ad una gravidanza della donna, che se confermata porterebbe a rendere genitore il rapper per la terza volta. Scopriamo a che punto è la gestazione e le novità relative al sesso del piccolo in arrivo.

Fedez e Giulia Honegger, un amore privato

La relazione tra Fedez e Giulia Honegger è nata nel luglio del 2025 quando i due hanno iniziato a frequentarsi, dividendosi tra Milano e le fughe montane, in particolare nel periodo natalizio.

Una cosa è certa, la presenza all’interno delle loro vite dell’una o dell’altro, non si separano mai, a meno ovviamente di impegni lavorativi. Questo dettaglio testimonia quanto sia forte il legame sentimentale tra i due.

Per Fedez questa nuova storia d’amore sa di rinascita dopo la tempesta “Ferragnez” che lo aveva sovraesposto mediaticamente, il ritorno ad un amore privato lo ha reso più focalizzato sul suo lavoro musicale, lasciando il privato a sè ed ad altri pochi intimi.

Giulia Honegger incinta, si sa anche il sesso del feto

Nel mese di dicembre il settimanale Oggi ha fatto trapelare degli scatti di Fedez e Giulia sulla neve di Saint-Moritz e in diversi scatti la donna copriva la pancia con una coperta.

Un segnale rivelatorio di un qualcosa di importante, il direttore del giornale aveva poi sentito telefonicamente la diretta interessata che ha smentito la notizia.

L’indiscrezione è però rimasta tale e di recente come riportato da Caffeinamagazine.it, l’esperta di gossip Denaira Marzano ha postato delle stories che annuncerebbero lo stato di gravidanza della fidanzata di Fedez, rumors di amici hanno addirittura anticipato che si tratterebbe di un maschio.

Il condizionale è d’obbligo, in particolare perché i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. I fan restano in trepida attesa rispetto a possibili novità su questo nuovo capitolo della vita del rapper milanese.