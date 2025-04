Gianmarco e Francesca autori di un acceso dibattito in studio in una delle ultimissime puntate del dating show targato Mediaset.

Gianmarco è uno dei tronisti più chiaccherati dell’attuale edizione di Uomini e Donne il tronista nel corso del programma si è concesso degli eccessi piuttosto frequenti relativamente all’approccio ed al trattamento riservato alle ragazze a cui si sarebbe proposto. L’ultima in ordine di tempo è Francesca. In una delle ultime registrazioni i due si sono confrontati a viso aperto.

Gianmarco e Francesca: faccia a faccia in studio

In una delle ultime registrazioni del programma andata in onda Francesca ha richiesto di poter incontrare pubblicamente Gianmarco in studio. Quanto successo in puntata è stato davvero incredibile.

La ragazza infatti ha parlato duramente del comportamento del tronista, un qualcosa che pochi si attendevano considerato quanto fatto da lui per lei, ultima in ordine di tempo la corsa all’aeroporto per prometterle l’amore.

Lei lo ha criticato e come riportato da Caffeinamagazine.it additandolo come “un grandissimo falso” ed in effetti i comportamenti che Gianmarco ha assunto non hanno convinto i fan del programma che lo hanno messo alla gogna social.

Gianmarco avrebbe già definito la sua scelta

Non si sa se ci sia un fondo di verità o meno nelle parole di Francesca ma sempre Caffeinamagazine.it ha riportato uno scoop proveniente da una ex corteggiatrice di Gianmarco, Cristina, svelato all’esperta di gossip Denaira Marzano.

Secondo quanto trapela Gianmarco avrebbe compiuto la scelta definitiva, virando su Cristina e starebbe inscenando i litigi per avere un finale con effetto sorpresa. Si tratta di rumors che devono ancora essere confermati ma se così fosse il colpo di scena sarebbe davvero importante.

Tutto questo non è nient’altro che la “benzina” che alimenta il fuoco di curiosità degli appassionati del programma che vorranno sicuramente scoprire come andrà a finire questa telenovela amorosa.